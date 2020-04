publié le 02/04/2020 à 08:46

Alors que les vacances de printemps démarrent vendredi 3 avril pour la zone C, la SNCF a reçu pour consigne de limiter fortement son trafic pour ce week-end avec pas plus de 40 TGV au départ de Paris et un taux de réservations plafonné à 50%.

L'objectif est ainsi d'éviter que trop de gens ne quittent leur lieu de confinement actuel pour aller profiter des vacances scolaires ailleurs en France. En effet, même si les départs en vacances sont actuellement interdits, les autorités redoutent que certains Français ne respectent pas les consignes.

Le ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner, a rappelé mercredi 1er avril que les vacances de printemps ne devaient pas être synonyme de départs. "On ne part pas en vacances pendant la période de confinement" mise en place pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Il a indiqué avoir demandé aux préfets des zones touristiques concernées de s'assurer des niveaux de location et a prévenu d'un renforcement des contrôles sur les traditionnels axes de départs en vacances, dès vendredi.