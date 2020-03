Coronavirus : est-il utile de désinfecter les rues et le mobilier urbain ?

publié le 26/03/2020 à 14:12

Passer la chaussée et le mobilier urbain au désinfectant. Telle est l'opération débutée ce jeudi 26 mars dans plusieurs villes de France, dont Nice. Les espaces "situés devant les établissements prioritaires [...] hôpitaux, pharmacies, Ehpad, centres commerciaux" seront ainsi nettoyés trois fois par semaine avec de l'eau de javel fortement diluée.

"Tous les mobiliers urbains de ces espaces : rampe, bancs, corbeilles" vont être aspergés, indique la mairie de Nice reprise par Nice Matin. Mais se pose alors la question de la généralisation de cette méthode partout en France, à l'image de ce que l'on peut voir en Chine ou en Espagne. Sauf qu'il subsiste un doute concernant la contagiosité de ces surfaces.

En effet, le virus reste présent sur les surfaces inertes, mais les durées d'activité et de concentration du Covid-19 sont encore inconnues. "Nous ne disposons pas d'information sur la survie du virus sur un support tel qu'une chaussée", explique au Parisien l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France.

De plus, l'ARS explique qu'"au bout de quelques heures, la grande majorité du virus meurt et n'est probablement plus contagieuse". Ce qui n'empêchera pas plusieurs municipalités d'appliquer un principe de précaution en faisant passer le produit dans les espaces sensibles, avec des agents municipaux équipés de masques et de combinaisons.