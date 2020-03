et AFP

publié le 03/03/2020 à 16:37

L'épidémie de Coronavirus est-elle en train de profiter à certains ? On le sait depuis une dizaine de jour, l'inquiétude des Français les pousse à se ruer sur les masques de protections et le gel hydroalcoolique dans les pharmacies, deux produits désormais en rupture de stocks. Une forte demande qui a poussé la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêter sur les fortes augmentations des prix de vente des gels hydroalcooliques et des masques de protection constatées depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus en France, a annoncé mardi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

"Nous n'accepterons pas la moindre spéculation sur l'épidémie de coronavirus", a déclaré le ministre à l'issue d'une rencontre avec les représentants des entreprises à Bercy, affirmant que des doublements ou triplements de prix ont été constatés ces derniers jours. À l'issue de cette enquête, si des irrégularités sont constatées, le gouvernement a la possibilité de décider d'encadrer le prix de vente des masques, a indiqué le ministre. "Je tiens prêt un projet de décret" permettant cet encadrement des prix, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Bruno Le Maire a indiqué qu'il réunirait dans les prochains jours les acteurs de la grande distribution, afin de s'assurer que les biens de consommation essentiels puissent continuer à être accessibles dans les magasins. Il a ainsi appelé les consommateurs à ne pas se ruer dans les centres commerciaux par crainte de l'apparition de pénuries à cause du coronavirus.