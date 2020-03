Coronavirus : pourquoi il ne faut pas abuser du gel hydroalcoolique

publié le 04/03/2020 à 15:16

Plusieurs pharmacies sont en pénurie de gel hydroalcoolique après une ruée des clients, sur ces petits flacons bleus ou colorés, qui craignent d'être contaminés par le coronavirus. Mais un usage immodéré de ces produits d'hygiène n'est pas sans conséquence. L'alcool et les perturbateurs endocriniens présents dans ces gels peuvent être néfastes.

Tout d'abord, l'alcool. Il représente plus de 80% de la recette de l'Organisation mondiale de la santé. Or, l'éthanol, alcool utilisé dans beaucoup de gels hydroalcooliques, est asséchant pour la peau. Une infirmière interrogée par RTL.fr explique ainsi qu'il faut faire "attention à la peau sensible, notamment quand il fait froid." Mais elle rassure en expliquant que le danger est très limité si l'utilisation est normale.

Un argumentaire sur "la place de l’hygiène des mains et des produits hydroalcooliques dans la prévention de la transmission des infections" du ministère de la Santé avance que "le recours très fréquent au lavage des mains est un facteur important d’irritation cutanée, il a été rapporté jusqu’à 25% de mauvaise tolérance cutanée."

Attention aux perturbateurs endocriniens

Autre élément potentiellement dangereux : le triclosan et le triclocarban. Ces deux produits peuvent être présents dans certains gels hydroalcooliques car ils sont antimicrobiens. Or, "la Déclaration de Florence", qui a été réalisée avec plus de 200 scientifiques et professionnels de santé, montre que ces deux molécules sont des perturbateurs endocriniens, toxiques pour l'homme et l'environnement.

Comme le préconise l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans un rapport sur les produits hydroalcooliques, il est toujours préférable de se laver les mains à l'eau et au savon, au minimum 30 secondes. "Les PHA ne devraient être utilisés qu’en deuxième intention et en cas d’absence d’un point d’eau potable et de savon", précise le rapport.