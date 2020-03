Coronavirus : l'État veut plafonner le prix des gels hydroalcooliques

publié le 05/03/2020 à 11:32

Face à certaines conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement s'organise. Alors que les prix de plusieurs produits ont connu une flambée, ces derniers jours, l'État propose aux fabricants de solutions hydroalcooliques de plafonner à 3 euros les 100 ml le prix de leurs produits utilisés pour limiter l'expansion du coronavirus, a annoncé jeudi sur franceinfo la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher.

"On a fait une proposition : jusqu'à 2 euros les 50 ml et 3 euros les 100 ml", a indiqué la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, citée sur le site de franceinfo. Et de poursuivre : "Cette proposition va être validée par les professionnels puisqu'il ne faut pas qu'on leur demande de produire à perte. On va vérifier que nos hypothèses sont correctes." Un décret en ce sens "a été transmis au Conseil d'État et au Conseil national de la consommation" pour être "signé ce soir et publié demain (vendredi 6 mars, ndlr)", a-t-elle ajouté.

Le suivi de la mesure assuré par la DGCCRF

Les ventes des gels hydroalcooliques, dont l'usage est fortement recommandé pour désinfecter les mains et éviter l'infection par le Covid-19, se sont récemment envolées en raison des craintes que suscite le virus et il commence à être difficile d'en trouver notamment dans certaines pharmacies parisiennes. Le suivi de la mesure sera ensuite assuré par la DGCCRF (répression des fraudes), a indiqué Agnès Pannier-Runacher.

Mercredi, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait rapporté quelques "cas isolés" de certains vendeurs profitant du contexte pour proposer ces articles à des "prix inacceptables" et demandé l'encadrement des tarifs.