Les ventes d'alcool en hausse pendant le Dry January

publié le 19/02/2020 à 00:01

Un mois de janvier finalement pas si "Dry". Si le premier Défi de janvier, version française du Dry January lancée par le milieu associatif et des spécialistes de l'addiction, a suscité l'approbation de la majorité des Français, réalisé par l'institut YouGov, d'autres chiffres viennent dessiner avec précision le comportement des consommateurs sur la période.

Selon une autre étude de la société Nielsen relayée par BFM TV, le mois de la sobriété n'a pas vraiment eu d'effet sur les ventes d'alcool."L’ensemble des ventes de boissons a même eu tendance à mieux se porter en ce début d’année que sur l’ensemble de l’année 2019", selon Nielsen.

L'étude remarque que les ventes d'alcool ont effectivement baissé au début du mois de janvier, mais que la tendance n'a pas survécu au premier week-end du mois. On note une hausse significative des ventes de bière et de vodka (+2% en 2019, +6% en 2020). Les 50-64 ans ont été, selon l'étude, les plus assidus au fil de ce Dry January tandis que les plus jeunes ont été plus nombreux à acheter de l'alcool.

"Tournée minérale" en février

Sur 35 pays, la France est le 3e pour sa consommation d'alcool (avec 11,7 litres d'alcool pur par an chez les plus de 15 ans), devant la Russie, assurent le Pr Reynaud et son collègue le Dr Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de France Assos Santé et du Fonds Actions Addictionssur la base des données de l'OCDE.

Les retardataires, désireux de tester la maîtrise de leur consommation, peuvent profiter de l'opération belge "la tournée minérale" qui se déroule en février.