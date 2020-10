Coronavirus : ce que l'on peut toujours faire malgré les nouvelles restrictions

publié le 15/10/2020 à 15:13

"La seule vraie stratégie possible, c'est le freinage de l'épidémie." Le mot d'ordre du Premier ministre Jean Castex, après avoir constaté une "accélération soudaine et spectaculaire" de la circulation du coronavirus, est clair : il faut "respecter les gestes barrières et la réduction des contacts". Pour cela, de nouvelles restrictions vont entrer en vigueur dans toute la France.

Quel que soit le niveau d'alerte (et même s'il n'y a pas d'alerte), toute la France est placée en état d'urgence sanitaire. En conséquence, "toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes, qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites" sur l'ensemble du territoire, a annoncé Jean Castex.

Se rendre au restaurant sera toujours possible, mais les établissements devront appliquer un "protocole sanitaire renforcé". Dans tous les lieux où l'on est assis, notamment les lieux de culture, la règle d'un siège sur deux sera de nouveau en vigueur. Dans les lieux où l'on circule debout, le nombre de visiteurs sera régulé.

Dans les zones concernées par un couvre-feu

En Île-de-France et dans 8 métropoles, là où le couvre-feu entrera en vigueur samedi, la règle est de regagner son domicile avant 21 heures. Certains déplacements resteront toutefois autorisés après 21 heures, notamment pour des raisons de santé, des raisons professionnelles ou aider un proche dépendant.

Évidemment, il sera possible de se rendre à l'hôpital, dans une pharmacie de garde ou encore, en cas d'urgence, au commissariat, des lieux qui resteront ouverts. Il sera aussi possible de se rendre à la gare ou à l'aéroport pour un voyage. Dans tous ces cas, il faudra une attestation, accompagnée le cas échéant d'un justificatif.

Il sera aussi possible de se faire livrer des repas préparés dans des restaurants, ces derniers pouvant rester ouverts s'ils font de la livraison à domicile. Les salles de sports resteront fermées là où elles le sont, comme les débits de boisson. Les universités continueront d'appliquer la règle des 50 % de remplissage maximum.