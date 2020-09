Congé paternité : pourquoi ses partisans souhaitent le rallonger ?

publié le 10/09/2020 à 08:05

Des experts proposent de le rallonger à 9 semaines. Le congé paternité, dont la durée fait débat depuis plusieurs années, fait l'objet d'un rapport remis au gouvernement ce mardi 7 septembre.

Le rapport a pour sujet les "1.000 premiers jours de l'enfant", et a été rédigé par une commission de spécialistes, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Ses propositions doivent désormais être analysées par le gouvernement, et donneront lieu à "des annonces d'ici la fin du mois", a précisé le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet. La question du rallongement du congé paternité bien retenu l'attention du gouvernement, a indiqué à l'AFP le secrétaire d'État.

Selon les experts, le passage de 11 jours à 9 semaines se justifie par le fait qu'"il faut du temps, de la disponibilité et de la proximité physique et émotionnelle de la part des parents pour qu'ils construisent avec leur bébé une relation harmonieuse".

"Une partie pourrait être prise après la naissance et l'autre partie à la fin du congé maternel", précise le rapport.

Un sujet qui touche à l'égalité hommes-femmes

Un congé paternité plus long pourrait permettre de soulager les mères. Ce sont en effet souvent elles qui gèrent l'essentiel du travail d'éducation et de soin des enfants. Juste après la grossesse, la présence du père à la maison pourrait aussi diminuer les risques de dépression post-partum, qui concernerait 10 à 15% des femmes.

En juin dernier, Marlène Schiappa, alors secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité femmes-hommes, avait affirmé l'intention du gouvernement d'allonger le congé paternité, mais sans préciser la durée. Le mois suivant, la nouvelle ministre en charge de ce domaine, Elisabeth Moreno, s'est également prononcée pour un allongement à un mois.

"En plus de favoriser le lien d'attachement, le développement et la sécurisation de l'enfant, le sujet touche aussi à l'égalité femmes-hommes, à l'ébauche ainsi qu'à la répartition des tâches au sein du couple. Cette réflexion de l'allongement du congé paternité, nous la menons aussi", a à son tour déclaré Adrien Taquet dans Le Parisien.

Actuellement, 7 pères sur 10 prennent ce congé optionnel, en plus des 3 jours obligatoires à la charge de l'employeur. Le congé paternité est indemnisé par l'Assurance maladie. Le rapport des experts recommande également d'améliorer cette indemnisation pour tous les parents, en la portant d'un peu moins de 400 euros par mois à au moins 75% du revenu.