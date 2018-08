Maternité : comment sortir d’une dépression post-partum ?

publié le 23/05/2018 à 07:00

Absence de connexion avec le bébé, abattement, fatigue permanente ou trouble du sommeil, anxiété, désintérêt, difficultés à s’occuper de son enfant... : les femmes touchées par la dépression post-partum ressentent bien souvent une intense culpabilité associée à de la honte. C'est pourquoi le sujet reste encore tabou. Comment expliquer cet état pathologique ? Quelle différence avec le baby blues ? Existe-t-il un impact sur le bébé ? Que peut faire le conjoint pour aider ? De quelle façon se soigner ?



Invitées

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute et Présidente d'Enfance Majuscule

- Fabienne Sardas, psychologue-psychanalyste. Elle a exercé pendant plus de dix ans dans une maternité parisienne, auteure de Maman blues : Du bonheur et de la difficulté de devenir mère (Editions Eyrolles)

