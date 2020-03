publié le 27/03/2020 à 07:33

Elle est la première victime mineure liée à l'épidémie de coronavirus qui sévit en France. Cette jeune fille âgée de 16 ans, scolarisée dans l'Essonne, est décédée ce jeudi 26 mars , à l'hôpital Necker de Paris, après avoir été dans un premier temps hospitalisée à Longjumeau.

Dans les colonnes du Parisien, sa sœur évoque "un drame fulgurant". Après avoir contracté "une légère toux" la semaine dernière, son état s'est rapidement dégradé à partir du dimanche 22 mars. Alors qu'elle n'avait à priori jamais eu de maladie particulière avant cela, son cas est "rarissime" selon Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé.

Cet avis est également partagé par Pierre Carli, le patron du Samu de Paris : "On ne voit pas quelles seraient les maladies que l'on n'a pas diagnostiquées chez elle et qui pourraient interférer. Ces cas sont rares mais sont déjà arrivés lors d'autres épidémies virales comme la grippe. [...] Il n'y a rien qui puisse dire que ça n'existe pas. Cela peut se produire et avec un peu plus d'étude, on en saura plus".

À écouter également dans ce journal

