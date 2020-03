publié le 26/03/2020 à 19:20

Coup dur pour les producteurs de fruits et légumes. Les marchés sont interdits depuis le début de la semaine, sauf exception. À Lille, les halles couvertes et le marché de Wazemmes sont fermés. Un drive piéton a été mis en place. Il suffit de commander, sur Internet ou sur place, et de venir chercher ses courses plus tard, en toute sécurité.

Les halles ont retrouvé un semblant d'activité, avec des barrières installées et de nouvelles consignes. Primeurs, bouchers et autres commerçants peuvent écouler leur production. "On a deux entrées : l'une prend les commandes, l'autre pour venir les retirer", explique Benoit Cadis, maraîcher bio. "On a besoin d'écouler notre marchandise locale et de maintenir un lien avec nos clients", ajoute-t-il.

Les clients lillois, fidèles du quartier, vivaient mal la fermeture. "Je trouve que c'est très bien, ils ont essayé de faire au mieux avec les mesures imposées", déclare une passante. "C'est un bon système", ajoute un autre client. Pour les commerçants, cette solution drive permettra aussi de redémarrer plus rapidement après la crise.

Les Halles de Wazemmes à Lille Crédit : Franck Antson / RTL

