Miss France 2013, Marine Lorphelin est aujourd'hui interne en médecine générale. Comme tous les personnels de santé, elle est en première ligne pour combattre l'épidémie de coronavirus, et souffre du manque de moyens dans les hôpitaux, du stress quotidien de voir les patients décéder les uns après les autres et de la peur "de ramener le virus à la maison".

"On attend une grande vague de patients dans les prochains jours. L'intensité de l'épidémie va augmenter. Le manque de matériel se fait ressentir, on le voit tous les jours. On doit rationner les blouses et les masques", témoigne-t-elle. "Le moral tient pour l'instant même si tout le monde est anxieux, fatigué par le rythme. C'est assez anxiogène, beaucoup de patients décèdent rapidement.", ajoute-t-elle.

À cela s'ajoute le stress "d'être au contact du virus et l'angoisse de le ramener à la maison". Dans ce quotidien difficile, l'ancienne miss France se félicite de la "solidarité entre soignants". "On a tous renoncé à nos congés. Certains viennent prêter main forte les soirs et les week-end alors qu'ils ne travaillent normalement pas."

Quand l'épidémie sera terminée, elle ose croire que les demandes des soignants pour plus de moyens matériels et humains seront enfin écoutées par le gouvernement. "On espère qu'on va être récompensés pour ce travail", conclut-elle.