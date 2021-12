Comment réussir à décrocher du travail pour ne pas en rêver la nuit ?

Si le travail nous occupe les journées, celui-ci prend aussi de la place dans nos nuits. L'étude Ifop pour Tousaulit.com établit un palmarès* des sujets auxquels rêvent les Français la nuit. Le travail arrive en première position, et loin devant ! En effet, 71% des répondants révèlent avoir déjà rêvé qu’ils étaient au travail, dont 13% très souvent. Un sujet qui n'échappe pas aux retraités, puisque 70% d’entre eux rêvent encore parfois de leur situation professionnelle passée.

Alors comment faire pour décrocher du travail et ne pas en rêver la nuit ? Au micro de RTL, Aline Perraudin soutenait l'importance "d'un couvre-feu digital indispensable pour bien s’endormir." En effet, la lumière des écrans inhibe la production naturelle de mélatonine. C’est pour cela qu’il est important d’éteindre les écrans une à deux heures avant d’aller se coucher. La mélatonine, c’est une hormone produite naturellement dans le cerveau durant la nuit. Elle indique à notre organisme qu’il est temps de s’endormir en favorisant la baisse de la température du corps.



Vous pouvez aussi essayer de réduire l'espace mental dédié à votre travail. Pour cela, apprendre à gérer son stress peut permettre de décrocher après une journée de travail. Au micro de RTL, Juliette Dumas invitait les auditeurs à réaliser un exercice très simple, n'importe où. Il suffit juste d’une feuille et d’un crayon. Fermez les yeux. Posez la pointe de votre crayon sur la feuille. À chaque inspiration, dessinez un trait qui monte. Puis à chaque expiration, dessinez un trait qui descend. Plus le stress est là, plus il y aura de respirations, et inversement. L'objectif est de prendre conscience de ce stress pour travailler dessus.

* : étude réalisée par questionnaire auto-administré en ligne 30 novembre au 1er décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1.009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.