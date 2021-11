On la surnomme l’hormone du sommeil. La mélatonine, c’est une hormone produite naturellement dans le cerveau durant la nuit.

Elle est sécrétée par une toute petite glande de la taille d’un petit pois, la glande pinéale. Celle-ci reste inactive la journée et se met en marche vers 21 heures. La mélatonine fait basculer l’organisme en mode nuit. Elle indique à notre organisme qu’il est temps de s’endormir en favorisant la baisse de la température du corps.

Ça, c’est en théorie, car dans les faits certains dysfonctionnements peuvent survenir et c’est là qu’une supplémentation peut aider.

Prendre de la mélatonine peut être utile si l'on a des difficultés pour s’endormir. C’est d’ailleurs la principale indication de la mélatonine : réduire le temps d’endormissement. On peut observer un effet dès 1 mg de mélatonine à libération immédiate, à prendre 30 minutes avant d’aller se coucher.

Un avis médical est nécessaire

Utiliser un spray peut être un plus car il agit vite. La mélatonine est ainsi rapidement libérée dans le sang. Mais attention, ça ne va pas tout régler comme une baguette magique ! Ca n’exonère pas d’un couvre-feu digital indispensable pour bien s’endormir. La lumière des écrans inhibe la production naturelle de mélatonine. C’est pour cela qu’il est important d’éteindre les écrans une à deux heures avant d’aller se coucher.

Les compléments de mélatonine peuvent aussi aider à recaler son sommeil. Ça peut être utile pour les personnes dites en retard de phase. C’est quand on s’endort très tard et qu’on a les pires difficultés à se lever le matin. Dans ce cas, la prise d’une faible dose de mélatonine, pas plus d’1mg, à libération immédiate peut aider à s’endormir plus tôt. Mais il faut la prendre environ 4 heures avant l’horaire d’endormissement souhaité et sur une période de quatre à six semaines.

C’est aussi efficace pour se remettre plus vite d’un jet-lag. Mais ça ne se justifie qu’après un voyage dans le sens ouest-est, retour des Etats-Unis ou aller vers l’Asie. Quand la nuit tombe, notre horloge interne a l’impression qu’il est seulement midi. Dans ce cas, on peut prendre la mélatonine, en début de soirée, pour s’endormir plus facilement. Normalement, en deux à quatre jours, on s’est recalé.

La mélatonine peut aider dans d’autres situations. Pour aider les seniors chez qui un sommeil fractionné peut être lié à une baisse de la mélatonine, fréquente avec l’âge. Dans ce cas, il faut un avis médical et une ordonnance est nécessaire. La mélatonine prescrite est plus fortement dosée et à libération prolongée. Elle permet de s’endormir plus vite et d’augmenter légèrement le temps de sommeil total. Mais attention, la mélatonine n’a aucun effet sur les insomnies dues à l’anxiété !

À ne pas prendre trop longtemps, ni trop jeune

Il y a certaines règles à respecter si l’on prend des compléments de mélatonine. En automédication, on évite de la prendre trop longtemps, pas plus de deux ou trois mois. Et si les troubles perdurent, on fait le point avec son médecin.



La mélatonine est à éviter si l’on prend des antidépresseurs car elle peut interagir avec eux. Même chose si on prend des anticoagulants, on doit s’abstenir.



Il y a d’autres restrictions : chez les enfants, les adolescents, au cours de la grossesse et de l’allaitement. Et à cause de possibles effets secondaires, l’Anses, l’agence de sécurité sanitaire, la déconseille aussi aux personnes souffrant de maladies inflammatoires, de pathologies auto-immunes, d’épilepsie et d’asthme.