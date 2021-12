Sexe, travail, politique... De quoi rêvent les Français dès qu'ils ferment les yeux ?

Les yeux fermés, de quoi rêvent les Français ? L'étude Ifop pour Tousaulit.com établit un palmarès* des sujets auxquels rêvent les Français la nuit. Le travail arrive en première position, et loin devant ! En effet, 71% des répondants révèlent avoir déjà rêvé qu’ils étaient au travail, dont 13% très souvent. Un sujet qui n'échappe pas aux retraités, puisque 70% d’entre eux rêvent encore parfois de leur situation professionnelle passée.

En deuxième position, les rêves érotiques agitent les nuits d'une majorité des Français. Plus de deux Français "rêveurs" sur trois ont également déjà fait des rêves érotiques. Ils sont 69% en tout, et notamment 78% des hommes et 76% des moins de 35 ans.

L'année présidentielle n'est pas sans conséquence pour la sérénité des nuits des Français. Plus d’un tiers des Français désigne Éric Zemmour comme le candidat qui serait élu président de la République en 2022 dans leurs pires cauchemars. Un constat que l'Ipsos a particulièrement remarqué parmi les femmes et les moins de 35 ans. Les sympathisants de gauche et aussi chez ceux de la République en Marche sont particulièrement sensibles à ce cauchemar.

L'enquête ajoute aussi qu'une part non négligeable des Français fait surtout des rêves fantaisistes et irréels. Plus d’un tiers des Français (36% de ceux à qui il arrive de rêver) font des rêves majoritairement réalistes, contre tout de même un cinquième (19%) qui en font surtout des fantaisistes. Près de la moitié (45%) déclare faire autant de rêves réalistes que fantaisistes.

* : étude réalisée par questionnaire auto-administré en ligne 30 novembre au 1er décembre 2021 auprès d’un échantillon de 1.009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.