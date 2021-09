Troubles du sommeil : pourquoi les couvertures lestées font mieux dormir

Un tiers des Français souffrent de troubles de sommeil. Les difficultés pour s’endormir sont souvent dues au stress, à l’anxiété. Les ruminations empêchent de se détendre et de s’endormir.

Un des moyens d’arriver à se relaxer plus facilement est la technique de la couverture lestée. Il s’agit de dormir sous une couverture alourdie, dans laquelle on a placé de minuscules billes de verre, aussi fines que du couscous, et réparties de manière uniforme. Le procédé peut paraître étrange, mais cela aide certaines personnes à retrouver un sommeil de plomb.

La couverture lestée peut peser plusieurs kilos. Il est conseillé de choisir un modèle qui fait environ 10% de son poids. Donc si on pèse 60 kilos, la couverture doit peser six kilos. La particularité de cette couverture ? Elle exerce une pression sur tout le corps, sur les muscles, mais aussi sur les articulations. Elle donne une sensation de sécurité. Elle peut donc aider à se sentir moins agité. C’est cet effet cocon qui semble important. On se sent enveloppé dans une étreinte réconfortante.

Une récente étude suédoise l’a testée auprès de 120 volontaires. Résultat : elle a permis à plus de 60% d’entre eux de réduire de moitié leur problème d’insomnie au bout de quatre semaines d’utilisation. Et l’effet s’est prolongé dans la durée. Selon les chercheurs, la pression profonde exercée sur tout le corps par la couverture permet de réguler le système nerveux, et donc de nous apaiser.

Utile pour les personnes souffrant d'insomnies

Elle convient aux personnes qui ont des insomnies d’origine anxieuse, qui ont du mal à s’endormir ou qui sont réveillées la nuit avec des pensées qui tournent en boucle et les empêchent de retrouver le sommeil.

La couverture lestée n’est pas un produit miracle. Ce n’est pas la panacée, elle ne résout pas tous les problèmes d’insomnie. En plus, elle est déconseillée aux personnes qui souffrent par ailleurs de problèmes respiratoires, comme l’asthme ou l’apnée du sommeil, et de troubles circulatoires, comme par exemple, les personnes diabétiques qui peuvent avoir une mauvaise circulation au niveau des membres inférieurs.

Ce n’est pas non plus une solution si on est plutôt claustrophobe ou si on a toujours trop chaud dans son lit. Enfin, il faut, bien sûr, être capable d’enlever soi-même la couverture.

La couverture lestée ne se partage pas

Il existe des modèles pour enfants mais les experts ne les recommandent pas pour les moins de 5 ans. Et pour les plus grands, il est toujours préférable d’avoir un avis médical.



En outre, il est recommandé de commencer à l’utiliser progressivement. Par exemple, au début pour une sieste. On la teste une demi-heure ou une heure et on voit la sensation qu’elle nous procure. Puis on augmente progressivement la durée. Si on se sent bien, on peut ensuite la garder toute la nuit.



Si l’on dort à deux, il faut savoir que la couverture lestée ne se partage pas. Il est recommandé d’avoir chacun la sienne, déjà parce qu’on ne fait pas forcément le même poids, et aussi pour qu’elle reste bien positionnée sur soi. Sinon, la couverture peut remplacer une couette. La plupart des modèles se déhoussent et se lavent en machine. On trouve un choix assez large sur des boutiques en ligne.



Un bon sommeil a un prix. Il faut compter entre 70 et 200 euros pour une couverture lestée, selon sa taille. Ce n'est quand même pas donné.