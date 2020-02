publié le 20/02/2020 à 09:20





Le 31 octobre 2019, Myriam achète un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel pour la somme de 7.000 €. Elle commence à faire usage de son véhicule pour ses trajets quotidiens. Mais, rapidement, elle ressent une odeur de brûlé lorsqu’elle roule. Inquiète, elle rappelle le vendeur. Alors qu’elle lui explique gentiment le problème, l’homme a une étrange réaction. Il se sent agressé et se braque aussitôt. Comme il refuse d’examiner le véhicule, elle se rend dans un garage de la marque.

Et là, c’est la douche froide. D’après le mécanicien, il faut changer les injecteurs et le filtre à particules. Le 7 janvier 2020, un expert confirme ce diagnostic et estime le coût des réparations à 2.370 €. Pour lui, aucun doute n’est possible. Les défauts sont apparus "bien avant la vente du bien".

Malgré ce constat accablant, le vendeur reste bel et bien campé sur ses positions. Ni l’expert, ni l'avocat de Myriam ne parviennent à lui faire entendre qu’il doit respecter la garantie légale de conformité et prendre en charge les réparations.



