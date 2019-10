Voiture d'occasion : gare aux fausses annonces

publié le 23/10/2019 à 15:31

Le cas de Marie-José

Le 3 juillet 2019, Marie-José achète pour sa fille un véhicule d’occasion à un professionnel au prix de 6188€. Elle pense prendre possession de la voiture deux jours plus tard. Mais, la veille, le vendeur évoque un contretemps dû à un problème de carrosserie. Et ce n’est pas tout puisque deux jours plus tard, on lui concède que l’annonce vue sur Internet était erronée ! Le professionnel avoue tout bonnement avoir confondu la voiture achetée avec une autre déjà vendue… Résultat, plusieurs options sur lesquelles, Marie-José comptait comme la climatisation et le régulateur de vitesse n’existent pas ! C’en est trop, elle décide d’annuler la vente. Ses interlocuteurs lui promettent bien verbalement la restitution des fonds. Sauf que les jours passent et aucun centime ne lui est reversé.