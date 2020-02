publié le 06/02/2020 à 09:20

L’été dernier, Franck repère une voiture sur un site de petites annonces. Il contacte la vendeuse, une professionnelle de sa région, et fait affaire avec elle. Il achète cette voiture avec reprise de son ancien véhicule. Il lui reste donc 5 589,78 € à payer. Ce qu’il fait, par virement, le 1er septembre dernier.

La livraison ne cesse d’être reportée pour diverses raisons : burn out, restructuration des équipes, démission du président de la société, blocage des comptes bancaires… Finalement, le 15 octobre, la société annonce ne plus être en capacité de lui livrer la voiture !



Franck demande le remboursement… La société s’engage à lui rembourser, selon l’échéancier suivant : 1 870 € le 1 décembre, 1 860 €, le 1er janvier et 1 860 € le 1er février… A l’heure actuelle, il n’a pas touché un centime d’euro.



