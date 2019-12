Usurpation d'identité : une arnaque de 5000 € !

publié le 20/12/2019 à 09:20

Le cas de Céline



Début décembre, Cécile repère une voiture sur un site de petites annonces (le bon coin). Elle est attirée par le prix particulièrement intéressant du véhicule, et se renseigne auprès du vendeur, un particulier. Au téléphone, il lui semble tout à fait fiable et, d’ailleurs, il lui fait parvenir un certain nombre de documents pour la mettre en confiance : des photos du véhicule sous toutes ses coutures, une photocopie de sa pièce d’identité, un justificatif de domicile, la facture d’achat du véhicule, une copie de la carte grise, des factures d’entretien…

Tout semble parfaitement conforme. Pour pouvoir réserver le véhicule, ce vendeur lui demande un acompte de 5000 euros, et lui fournit un RIB à son nom. Céline fait le virement. Puis, se rend sur place pour voir le véhicule à la date convenue. Mais sur place… personne ! Elle s’est fait arnaquer.



Le réel propriétaire des documents qui lui ont été envoyés s’est fait usurper son identité, et vient de vendre sa voiture. Il a porté plainte, et elle aussi. Maintenant, Céline essaie de récupérer son argent qui est parti sur un compte d’une banque française. Elle souhaite aussi en passant dans l’émission alerter les auditeurs sur cette arnaque qui sévit toujours, puisque l’annonce existe encore



