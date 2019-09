Réparations voiture: les règles à connaître

publié le 17/09/2019 à 19:38

Le cas de Xavier

En juin dernier, Xavier dépose son véhicule utilitaire dans un garage pour un simple changement de poignée de porte. Sans aucune autorisation, le garagiste utilise son véhicule pour un déplacement personnel… Et a un accident avec ! Sans même lui demander votre avis, il prend la liberté d’envoyer son véhicule en réparation dans un autre garage. Alors même qu’un expert indique que le coût des réparations sera bien supérieur à la valeur de la voiture ! Cerise sur le gâteau : il récupère sa voiture, plus de deux mois et demi plus tard, et constate que les réparations ont été mal effectuées : l’aile arrière gauche est mal positionnée, le plancher n’est pas au niveau, l’intérieur du véhicule prend l’eau, le pare choc ne tient pas correctement… Un devis, établi par un autre garagiste, fixe le coût des réparations à 6 752,10 €. Depuis, il est sans nouvelle du garagiste qui a accidenté son véhicule !



