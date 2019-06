Voitures d'occasion: les garanties à connaître

publié le 26/06/2019 à 09:28

Le cas de Sandrine

Maximilien et sa compagne désirent leur premier enfant. Pour pouvoir le transporter sans manquer de place, il casse sa tirelire le 17 janvier 2019 et il achète un SUV d’occasion 16.700€ auprès d’un professionnel. Sur le coup, il pense faire une belle affaire. Mais, au bout de quelques kilomètres seulement, son voyant d’huile s’allume. Il verse tout de suite plus d’un litre dans le réservoir en pensant être tranquille. Pourtant, 300 kilomètres plus loin, bis repetita ! Pas question, cette fois, de rester les bras croisés. Il ramène le véhicule chez le vendeur pour qu’il le remette en état.

Au bout de trois semaines, le professionnel lui rend son SUV. A l’entendre, désormais, tout est nickel. Sauf qu’il ne lui remet aucune facture de réparations. Surtout, le 2 mars, de la fumée noire se dégage de son pot d’échappement et deux jours plus tard, il tombe en panne ! Désabusé, Maximilien rappelle le vendeur pour qu’il s’occupe à nouveau de la voiture. Malheureusement, il ne lui répond plus.

Ses deux courriers recommandés et la convocation d’un expert n’y changeront rien, l’homme se mure dans le silence. Pendant ce temps, il apprend de la part de l’expert qu’une dépose du moteur est indispensable pour connaître son état. Et s’il s’avère qu’il faut le remplacer, la facture grimperait à 16.310 €. Il ne sait plus quoi faire d’autant qu’il ne dispose toujours pas de la carte grise...

