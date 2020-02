Voiture d'occasion : le compteur trafiqué de plus de 200 000 km !

publié le 28/02/2020 à 09:20



Depuis juin dernier, Romain est l’heureux papa de deux petites jumelles. Pour transporter tout ce petit monde confortablement, il n’a pas vraiment le choix : il lui faut changer de voiture. Dans cette optique, le 30 novembre 2019, il achète un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel. Il règle 10.490 €. Sur le coup, il est satisfait de son acquisition. D’autant qu’avec seulement 94.742 km au compteur, il s’agit a priori d’une bonne affaire.

Quelques jours plus tard, pourtant, un doute s’empare de lui. Un collègue de travail l’alerte sur le fait qu’une étiquette a été arrachée sur la lunette arrière du véhicule, une étiquette sur laquelle on distingue toujours le mot « taxi ». Sans attendre, il mène sa petite enquête. Il appelle le garage mentionné sur l’ancienne plaque d’immatriculation. Et là, c’est la consternation ! Son interlocuteur lui apprend que lors de la dernière révision en juin 2019, le véhicule n’affichait pas aux alentours de 94.000 km au compteur, mais plutôt 323.071 km !

Furieux, il recontacte le vendeur pour faire annuler la vente. Après discussions, l’homme est d’accord. Sauf qu’il ne le rappelle jamais comme convenu pour organiser le rendez-vous. Dès lors, il ne répond plus à aucune de ses relances… Pour couronner le tout, il ne lui a jamais envoyé la carte grise.



