12/12/2019



Le cas de Florence



En juillet, Florence repère sur un site de petites annonces (le bon coin) un véhicule qui pourrait lui convenir, vendu par un professionnel. Elle réserve la voiture par téléphone et verse dès le lendemain un acompte de 1000 euros. Le RIB fourni pour le virement est au nom propre du gérant et non au nom de sa société. Mais elle lui fait confiance et règle le solde (3990 euros) quelques jours plus tard.

Comme le garage est à 500 km de chez elle, elle réserve un covoiturage pour aller chercher sa voiture. Mais la veille, elle n’a toujours pas vu la couleur du contrôle technique. A force d’insister, elle comprend qu’il n’a pas été fait ! Elle finit par lui dire que s’il n’est pas capable de lui fournir un contrôle technique, il doit la rembourser. Il accepte et lui demande de lui envoyer un courrier recommandé. Mais son courrier lui revient : le destinataire est inconnu à l’adresse.

Florence se rend à la gendarmerie, l’agent appelle le garage, celui-ci donne une autre adresse où renvoyer le courrier. Mais là encore, le courrier revient ! Cette fois, Florence décide de porter plainte et de laisser l’enquête suivre son cours. Il y a quelques semaines, elle voit que des annonces de vente de véhicules de ce garage sont toujours en ligne et décide d’alerter les potentiels acheteurs en mettant des avis sur différents forums. Puis, du jour au lendemain, le 13 novembre, le garage rappelle pour lui dire qu’il va la rembourser ! Cela fait plus de trois semaines, et rien n’est encore arrivé sur son compte…

