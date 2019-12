Voiture d'occasion : la panne en 45 jours !

publié le 19/12/2019 à 09:20



Le cas de Thomas



Le 9 juin, Thomas achète un véhicule chez un professionnel au prix de 16 500 euros. Dès les premiers jours, certaines choses ne vont pas : il n’a pas les factures d’entretien, il apprend que le véhicule est importé, la voiture est livrée sale, le volant vibre au-delà de 100km/h, etc.

Il envoie tout de suite un courrier au vendeur. 1 mois et demi plus tard, il constate une fuite du liquide de refroidissement : il doit en remettre 2 litres tous les 2 jours. Il fait appel à sa protection juridique et une expertise a lieu fin octobre, à laquelle le garage ne se présente pas.

L’expert conclut que la panne met en péril le moteur. Selon le diagnostic d’un garage de la marque, il y a 3000 euros de réparations à faire. Mais le vendeur refuse de les prendre en charge (alors que sur le bon de commande il était précisé une garantie d’un an) et il ne répond pas à l’expert de Thomas. En attendant, Thomas ne peut évidemment plus utiliser cette voiture.



