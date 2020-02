publié le 17/02/2020 à 09:20





Jean-Pierre est retraité et handicapé (bras amputé). En 2012, il dépose son buggy chez un professionnel pour qu’il y installe une boîte de vitesse automatique plus compatible avec son état. Aucun problème pour ce garagiste spécialisé dans les modifications et les rénovations de véhicules anciens. Il lui explique qu’en quelques mois, son buggy sera prêt.



Confiant, il lui verse d’emblée 1.500 € d’acompte sur un devis de 11.754 €. Rapidement, le professionnel désosse le châssis. Il lui dit commander les pièces nécessaires. Mais, étrangement, les travaux n’avancent pas comme prévu. Malgré le versement de 3.962 € supplémentaires, les travaux avancent au ralenti. A tel point qu’au bout de plusieurs années, son véhicule ne lui est toujours pas restitué.

Quand il vient aux renseignements, le garagiste se veut pourtant à chaque fois rassurant. Au bout de 7 ans, il en a maintenant assez. Aujourd’hui, il est âgé de 66 ans et rêve de profiter de ce véhicule de loisirs avec ses petits-enfants.

