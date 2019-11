Voiture en panne : Comment se défendre

publié le 13/11/2019 à 09:20



Le cas de Cyril



Le 27 avril, suite à une annonce vue sur le bon coin, Cyril achète un véhicule d'occasion chez un professionnel au prix de 5990 euros. Trois jours après, il constate des problèmes électriques (feux et essuie-glace dysfonctionnels) et comprend que cela vient du faisceau électrique du coffre qui est coupé. Il envoie très vite un courrier recommandé que le vendeur ne va pas chercher. Puis, le 8 juin, il tombe en panne (voyant moteur allumé). Une expertise contradictoire est organisée, elle révèle plusieurs problèmes en plus du faisceau électrique : calculateur oxydé, fuite d'huile de boîte de vitesse et fuite d'huile moteur, entre autres. Beaucoup de défauts liés selon l'expert à un manque d'entretien précédant l'achat. Selon le devis d'un garage, il y en a pour 6300 euros de réparations ! Suite à l'expertise, le vendeur accepte de récupérer le véhicule pour le réparer. Mais il se contente de nettoyer le calculateur. Désormais, le véhicule est immobilisé chez Cyril.…

