Nantes : Doctolib crée 500 emplois pour accompagner le boom des téléconsultations

publié le 19/05/2020 à 01:30

Doctolib est un site Internet français qui propose des rendez-vous en ligne et des outils d'organisation pour les professionnels de la santé. L'entreprise a profité de la crise du coronavirus, alors que la téléconsultation reste à privilégier. Fort de ce succès, Doctolib prévoit de créer une nouvelle base à Nantes, avec 500 emplois dans les trois ans, rapporte Les Échos.

Dans un premier temps, ce sont 200 personnes qui doivent être embauchées dès cette année. Les nouvelles recrues devraient comprendre des développeurs informatiques, mais aussi des profils administratifs et commerciaux. Comme le note le quotidien économique, la région nantaise offre des travailleurs formés au numérique et à la santé, tout en bénéficiant d'un coût de l'immobilier loin de celui de Paris.

Doctolib est en pleine croissance. En un an, l'entreprise a plus que doublé ses effectifs, passant de 750 à 1.400 salariés. L'objectif est de doubler encore la masse salariale, pour atteindre 3.000 salariés "dans les prochaines années." Aujourd'hui, Doctolib revendique 125.000 professionnels et 3.000 établissements de santé qui utilisent ses services.