publié le 16/05/2020 à 10:32

"Il y a forcément des choses qui ont changées", dans le secteur immobilier, assure le plus célèbre des agents, Stéphane Plaza, invité de RTL. Ne serait-ce que les mesures barrière qui doivent être respectées. "On ne fait plus de covoiturage, on se donne rendez-vous sur place, on n'ouvre plus les placards...", témoigne-t-il.

"Il y aura un avant et un après coronavirus, mais pour l'instant, il n'y a pas de crise immobilière", assure l'animateur télé, malgré un arrêt brutal des ventes pendant deux mois. Les prix n'ont pas augmenté. "Il y aura peut-être une baisse de 5 % pour les appartements qui n'ont pas d'extérieur", précise l'agent immobilier.

"Peut-être que les maisons à une ou deux heures des grandes villes, les zones très vertes vont en profiter", pronostique Stéphane Plaza. Il se pourrait aussi que les ventes et achats se multiplient pour être mieux chez soi. "On revient à l'essentiel : la santé, le logement et la famille".