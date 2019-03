publié le 20/03/2019 à 10:21

Devenue un acteur incontournable de notre système de santé, Doctolib, la plateforme de rendez-vous médicaux en ligne et de téléconsultation, qui compte 75.000 praticiens, vient de lever 150 millions d'euros. Elle rentre ainsi dans le cercle très fermé des licornes, ces entreprises numériques valorisées à plus d'1 milliard.



Invité de RTL Matin, Stanislas Niox-Chateau affirme vouloir poursuivre l'action de sa plateforme, qui contribue depuis 5 ans à "créer les cabinets, les hôpitaux de demain". Le patron rappelle que l'entreprise compte 750 employés en Allemagne et en France, qui partent "à la rencontre des professionnels de la santé" afin d'"améliorer l'accès aux soins".

Pour Doctolib, cette levée de fonds signifie avant tout la possibilité de relancer l'embauche et création d'emploi dans l'entreprise : le président prévoit de "doubler la taille de (ses) équipes en 3 ans". Il est également prévu d'"internationaliser" le concept sur la base du "succès franco-allemand" de la plateforme.

Si une expansion prochaine de Doctolib est prévue, l’ambition première de l'entreprise reste une refonte de la communication entre professionnels du corps médical et de lutter contre leur isolement et leur fragmentation : "Le plus important pour nous, c'est d'avoir une vision long terme et de transformer chaque cabinet et chaque hôpital en France.", explique Stanislas Niox-Chateau. L'objectif de l'entrepreneur étant de hisser son entreprise au rang de "meilleur service utilisé par les professionnels de la santé".



Le site compte désormais 40 bureaux en France et en Allemagne et comptabilise désormais "30 millions de visiteurs" chaque mois, selon le président, qui précise qu'il n'est pas propriétaire des données de ses utilisateurs.