Grève SNCF : les trains vont-ils circuler à Noël ?

La colère face à la réforme des retraites ne semble pas décroître, et les fêtes de Noël, elles, approchent. Syndicats et gouvernement paraissent camper sur leur position, et s'il existe une marge de négociation, le retrait pur et simple de la réforme réclamée par la CGT est inimaginable pour le Premier ministre. "La question n'est pas de savoir s'il y aura des trains à Noël, mais combien", a donc indiqué un responsable au siège de la SNCF à l'AFP.

Le mouvement devait à l'origine prendre fin demain mardi 17 décembre. Concrètement, "si ça s'arrête le 17 on sauve Noël, si ça ne s'arrête pas le 17, on tue Noël", a résumé le responsable. Quoiqu'il en soit le trafic sera perturbé, puisque les vacances de Noël commencent ce vendredi 20 décembre, alors que le retour à la normale devrait prendre plusieurs jours, le temps notamment de rattraper les retards dans la maintenance des trains ou de remettre à plat les roulements des agents.

Côté syndicat, une fin de la mobilisation le 17 décembre reste incertaine. Malgré des taux de grévistes en baisse constante ces derniers jours, la manifestation de ce mardi doit être un grand mouvement, soutenu par tous les syndicats. De quoi relancer, peut-être, le mouvement de plus belle. À moins que le gouvernement ne soit contraint par la rue à bouger.

Les 17 et 18 décembre décisifs pour le mouvement

Les 72 heures à venir s'annoncent donc décisives pour le mouvement. La CGT, l'Unsa-Ferroviaire et Sud Rail ne veulent absolument pas entendre parler de la suppression du régime de retraites particulier des cheminots. Le secrétaire général de la CGT-Cheminots, Laurent Brun, a prévenu ce jeudi 12 décembre qu'il n'y aurait "pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison" en retirant son projet. Peu probable.

La CFDT, CFTC et autres syndicats réformistes pourraient eux lâcher le front syndical. Ils se montrent en effet favorables au régime universel par points voulu par le gouvernement. Mais ils s'opposent fermement à l'âge pivot fixé à 64 ans, une "ligne rouge" pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.

"C'est très simple : pour que la CFDT porte un autre regard sur ce projet de loi, le gouvernement doit accepter de retirer l'âge d'équilibre. Un point, c'est tout", a expliqué son secrétaire général au Journal du dimanche. Une option soutenue avant la présentation de la réforme par plusieurs ministres, et un geste que le gouvernement pourrait faire pour sauver sa réforme et les fêtes de fin d'année.

La SNCF s'organise

En attendant d'en savoir plus sur la suite du mouvement, la direction de la SNCF s'organise pour essayer de donner un peu de visibilité en cas de poursuite du mouvement. "Au moins plus de la moitié des voyageurs partiront. Nous allons essayer d'accomplir des miracles", a promis la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, dans le Parisien.



Pour les TGV et Intercités, la SNCF devrait donner ce mardi 17 décembre ses prévisions jusqu'au week-end des départs en vacances. Pour Noël proprement dit, c'est-à-dire du 23 au 26 décembre, la SNCF entend afficher les "trains garantis" et informer les voyageurs ce jeudi 19 décembre.



"Nous allons proposer une alternative sur un autre train pour les voyageurs dont le train serait annulé", si c'est possible, pendant les vacances, a indiqué Rachel Picard. Pour ce faire, la compagnie a gardé des places en réserve. La situation est plus problématique pour les TER, dont les circulations sont annoncées la veille. Ce qui n'empêche pas la compagnie de vendre des billets combinant TGV garantis et TER plus aléatoires en correspondance.