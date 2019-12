publié le 16/12/2019 à 11:30

Le PSG et Lyon sont fixés sur leur prochain adversaire en 8es de finale de la Ligue des champions. Tête de série, Paris a hérité du Borussia Dortmund, tirage a priori plus abordable que Tottenham ou Chelsea. 2e de son groupe, l'OL n'a pas eu la chance de tomber sur Valence et devra se frotter à la Juventus de Cristiano Ronaldo, avec match retour à Turin.

Paris se déplacera d'abord à Dortmund avant de recevoir le vice-champion d'Allemagne au Parc des Princes. Cette confrontation marque les retrouvailles entre l'entraîneur parisien Thomas Tuchel et son ancien club (2015-2017). Le PSG et le Borussia se sont affrontés à deux reprises en Coupe d'Europe. C'était en 2010, en phases de poules de la Ligue Europa. Bilan : 1-1 en Allemagne, 0-0 en France.

La double opposition entre Lyon et la Juve sera la troisième de leur histoire. La première date de 2014 lors d'un quart de finale de Ligue Europa remporté par le plus titré des clubs italiens (0-1 à Gerland, 2-1 à Turin). La "Vieille Dame" s'était encore imposée à l'extérieur (0-1) lors de la phase de poules de la Ligue des champions 2016-2017. Au retour, l'OL avait arraché le nul (1-1).

Real-Manchester City

Le choc de ces 8es sera Real Madrid-Manchester City. Belles affiches également avec Atlético de Madrid-Liverpool ou Chelsea-Bayern Munich. Le FC Barcelone se frottera à Naples, Tottenham hérite de Leipzg, l'Atalanta Bergame de Valence. Les matches aller se dérouleront les mardi 18, mercredi 19, mardi 25 et mercredi 26 février. Les matches retour sont prévus en mars, les mardi 10, mercredi 11, mardi 17 et mercredi 18.

Le film du tirage au sort :

12h20 - Tottenham affrontera Leipzig, Naples prend le FC Barcelone.



12h19 - Lyon se frottera à la Juventus Turin.



12h18 - Chelsea tombe sur le Bayern Munich.



12h17 - L'Atlético de Madrid pour Liverpool.



12h16 - L'Atalanta Bergame hérite de Valence.



12h15 - Le Real Madrid affrontera Manchester City.



12h14 - Première équipe tirée : le Borussia Dortmund. Ce sera l'adversaire du Paris Saint-Germain.



12h12 - La finale aura lieu le samedi 30 mai 2020 à Istanbul.



12h10 - L'ancien joueur turc Hamit Altintop est également préposé au tirage.



12h08 - C'est l'ancienne joueuse anglaise Kelly Smith qui va procéder au tirage au sort.



12h06 - Le secrétaire général adjoint de l'Uefa Giorgio Marchetti entre en scène pour rappeler les modalités de ce tirage.



12h02 - La cérémonie à débuté à Nyon. Place à un retour en images sur les meilleurs moments de la phase de poules avant de procéder au tirage.



11h57 - Lyon devra très probablement se passer de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde en 8es. Un coup terrible pour l'OL.



11h51 - Avec 24 buts en six matches, le Bayern possède la meilleure attaque de la phase de poules. C'est le PSG qui a encaissé le moins de buts : 2, face au Real à Madrid (2-2).



11h43 - Six équipes ont terminé la phase de poules invaincue : le PSG, le Bayern Munich, Manchester City, la Juventus Turin, Naples et le FC Barcelone.



11h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce live où vous pourrez suivre le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des champions.