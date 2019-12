publié le 16/12/2019 à 18:51

Des négociations autour de la réforme des retraites sont-elles envisagées ? Édouard Philippe a en tout cas donné rendez-vous mercredi 18 décembre après-midi, à partir de 14h30 à Matignon, aux organisations syndicales et patronales pour une réunion de travail concernant le projet de loi.

Mais d'ici là, c'est une nouvelle journée noire qui attend les Français - et en particulier les Franciliens - mardi 17 décembre. Cette troisième journée de mobilisation interprofessionnelle et de manifestations contre la réforme des retraites s'annonce très compliquée dans les transports.

La SNCF a prévu un trafic encore plus perturbé que ces derniers jours : 1 TGV sur 4, 1 Transilien sur 5, seulement 5% des trains Intercités, et 3 TER sur 10. Côté RATP aussi la situation s'annonce difficile avec huit lignes de métro totalement fermées et les RER A et B ne circulant qu'aux heures de pointe. Les compagnies aériennes ont également été invitées à réduire de 20% leurs vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport d'Orly.

À écouter également dans ce journal

Crise des hôpitaux - À Paris, les services de réanimation pour les nourrissons sont saturés. Faute de lits et de personnels, les bébés sont transférés loin de chez eux le temps d'être soignés. L'hôpital de Rouen a ainsi pris en charge une dizaine d'enfants depuis le mois d'octobre. Les médecins ont tiré la sonnette d'alarme.

Le gardien de Nancy accusé de viol - Baptiste Valette, gardien de l'AS Nancy Lorraine, a été mis en examen pour viol aggravé ce lundi. La victime serait une jeune femme de 18 ans rencontrée en boîte de nuit. Le footballeur aurait reconnu un rapport sexuel, mais consenti.



Ligue des Champions - Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions a rendu son verdict. Le PSG affrontera le Borussia Dortmund, actuel 3e du championnat allemand, et ancien club de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. L'Olympique lyonnais sera opposé à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo.