Une fois les adversaires connus, ne restait plus qu'à connaître les dates des matches. L'Uefa a communiqué le calendrier des 8es de finale de la Ligue des champions dans la foulée du tirage au sort, lundi 16 décembre. De Lyon et du PSG, c'est le club de la capitale qui jouera en premier.

Mbappé, Neymar et consort sont attendus au Signal Iduna Park, le bouillant stade du Borussia Dortmund (81.365 places et un mur jaune impressionnant), le mardi 18 février à 21h. Le match retour aura lieu au Parc des Princes trois semaines et un jour plus tard, le mercredi 11 mars (21h).

L'Olympique Lyonnais clôturera les matches aller face à la Juventus Turin à domicile le mercredi 26 février (21h) - en même temps que le choc Real Madrid-Manchester City à Santiago Bernabeu. Le match retour au Juventus Stadium est programmé le mardi 17 mars. L'an passé, Paris comme Lyon s'étaient arrêtés à ce stade de la compétition.

8es de finale : le programme

Tous les matches à 21h.



8es de finale aller :

Mardi 18 février :

Dortmund Borusssia - PSG

Atlético Madrid - Liverpool

Mercredi 19 février :

Atalanta Bergame - Valence

Tottenham - Leipzig

Mardi 25 février :

Chelsea - Bayern Munich

Naples - FC Barcelone

Mercredi 26 février :

Real Madrid - Manchester City

Lyon - Juventus

8es de finale retour :

Mardi 10 mars :

Valence - Atalanta Bergame

Leipzig - Tottenham

Mercredi 11 mars :

PSG - Borusssia Dortmund

Liverpool - Atlético Madrid

Mardi 17 mars :

Manchester City - Real Madrid

Juventus - Lyon

Mercredi 18 mars :

Bayern Munich - Chelsea

Barcelone - Naples