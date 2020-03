publié le 25/03/2020 à 18:37

Une taxe "exceptionnelle" de 8,5% sur les tarifs du premier transporteur européen, spécialiste du transport frigorifique, pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus a braqué les clients. Ce mercredi 25 mars, la STEF a annoncé suspendre cette mesure et désormais voir au cas par cas, dans une lettre adressée à ses clients.



"Nous comprenons ce que notre annonce a pu susciter chez chacun d’entre vous, écrit l'entreprise. Nous le regrettons profondément et sincèrement. (...) Nous avons décidé de surseoir à cette mesure. J’ai demandé aujourd’hui à chacun de vos interlocuteurs commerciaux de revenir vers vous pour définir en concertation et dans la modération les aspects opérationnels et économiques que nous pourrons envisager ensemble pour votre activité." L'entreprise maintient en effet qu'elle fait face à des surcoûts.

Olivier le Nézet, président du comité des pêches de Bretagne, avait trouvé le choix de cette taxe "indécent" sur RTL, alors que la filière maritime doit détruire des tonnes d'invendus en raison d'une chute de la consommation des produits de la mer. Dans ce contexte, la taxe instaurée par la STEF représentait une difficulté supplémentaire pour exporter des produits non consommés en France.



Cette taxe passait d'autant plus mal que la société de transport se porte bien. En 2019, la STEF annonçait des résultats financiers records. "Pour la première fois de son histoire, le groupe annonce un résultat net qui dépasse la barre des 100 millions d’euros", se félicitait même la direction dans un communiqué à la mi-mars.

A écouter également dans ce journal

Code du travail - Le gouvernement a pris 25 ordonnances. Ces mesures d'exception sont mises en place jusqu'au 31 décembre 2020, comme le déplacement d'une semaine de congé payé ou la possibilité de travailler jusqu'à 60 heures par semaine dans certains secteurs.

Transports - A la SNCF, les Ouigo s'arrêtent, et seuls 40 TGV circuleront chaque jour et 7% des Intercités. La RATP ferme une cinquantaine de stations et réduit son trafic à 25%. L'aéroport d'Orly va fermer temporairement à partir du 31 mars, en raison de la baisse des vols.

International - L'Espagne déplore désormais plus de décès dus au nouveau coronavirus Covid-19 que la Chine. 738 personnes ont perdu la vie ce mercredi 25 mars malgré un confinement strict. 3 milliards d'êtres humains sont désormais confinés dans le monde.