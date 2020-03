publié le 25/03/2020 à 11:43

C'est le premier transporteur européen. La STEF, entreprise spécialiste du transport frigorifique a annoncé lundi 23 mars l'instauration d'une taxe "exceptionnelle" de 8,5% sur ses tarifs, pour faire face aux conséquences de la crise du coronavirus. Une mesure dénoncée par Olivier le Nézet, président du comité des pêches de Bretagne.

"Ce n’est pas le moment de le faire, je trouve ça indécent", a-t-il réagi au micro de RTL mercredi 25 mars. En pleine période de confinement, la consommation des produits de la mer est en chute libre au profit de denrées telles que les pâtes, le riz et les conserves. Une situation qui conduit la filière maritime à devoir détruire ses invendus, qui se comptent en tonnes. Dans ce contexte, la taxe instaurée par la STEF est une difficulté supplémentaire pour les pêcheurs : ceux-ci se voient privés de la possibilité d'exporter leurs produits qui ne trouvent plus preneurs dans l'Hexagone.



100 millions d'euros de bénéfices en 2019

La STEF justifie la mise en place de sa taxe, rétroactive au 17 mars, par la nécessité de poursuivre son activité malgré la crise sanitaire. Dans une lettre adressée à ses clients à laquelle RTL a pu avoir accès, la direction de l'entreprise explique la nécessité "de s’adapter à un bouleversement des conditions d’exploitation sans précédent (absentéisme, recours aux heures supplémentaires, réorganisation des flux, fourniture d’équipements de protection…) qui requiert de la part de notre groupe un investissement majeur afin de pouvoir continuer à assurer notre rôle d’opérateur essentiel". Y est notamment cité le versement d'une prime à tous les collaborateurs de l'entreprise dont les "conducteurs qui font preuve d’un engagement et d’un dévouement sans faille".

Des justifications difficiles à comprendre pour les clients de l'entreprise, car selon sa propre communication, celle-ci se porte plutôt bien. En 2019, la STEF annonçait des résultats financiers records. "Pour la première fois de son histoire, le Groupe annonce un résultat net qui dépasse la barre des 100 millions d’euros", se félicitait même la direction dans un communiqué à la mi-mars. Face à ces messages contradictoires, Olivier Nézet est désabusé : "La solidarité de la nation, ce n'est pas ça".

Un appel de détresse entendu par Philippe Latombe, député Modem de Vendée. Dans un communiqué de presse, celui-ci s'étonne de la décision de la STEF et annonce avoir "sollicité l'attention du ministre de l'Économie sur le sujet". "Il est infiniment regrettable qu’un groupe, qui exerce un quasi-monopole dans son secteur d’activité et dont la situation financière est confortable, ne fasse pas preuve de plus de solidarité avec ses clients mais, bien au contraire, selon une vision très 'court-termiste', contribue à fragiliser encore plus leur situation", résume-t-il.