Coronavirus : l'aéroport d'Orly temporairement fermé dès le 31 mars

L'aéroport d'Orly, situé au sud de Paris, sera temporairement fermé au trafic commercial à compter du 31 mars prochain en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la direction du groupe ADP ce mercredi 25 mars.

Cette décision intervient face à l'effondrement "majeur et brutal" du trafic à la suite des restrictions de circulation liées au coronavirus, a indiqué la direction. "Hier on était à -92% de trafic en passagers à Orly et à -89% à Charles-de-Gaulle" contre -75% à Orly et à -70% à Charles-de-Gaulle la semaine dernière, a expliqué à des journalistes le directeur général du gestionnaire aéroportuaire Edward Arkwright.

Dimanche, le secrétaire d'État aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait évoqué cette possibilité. "Le secteur aérien est un des plus touchés de cette crise sanitaire mondiale et l'activité va beaucoup se réduire la semaine prochaine", avait-il souligné, en évoquant la réduction du trafic des compagnies "mais aussi la fermeture de terminaux sur les principaux aéroports".