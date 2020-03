Coronavirus : un nouveau vol militaire pour transporter les malades

et AFP

publié le 21/03/2020 à 13:00

Il a décollé d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, samedi 21 mars. Un nouvel avion militaire médicalisé va embarquer depuis Mulhouse des patients touchés par le Covid-19, pour les emmener en Aquitaine, afin de soulager les services de réanimation débordés. Jusqu'à présent, le dispositif avait été réservé aux zones de conflit.

C'est le second A330 Phénix de l'armée de l'air équipé par le service de santé des armées qui a été utilisé en quelques jours pour évacuer les malades d'Alsace vers d'autres régions. Mercredi dernier, le 18 mars, l'armée a déjà évacué six patients de Mulhouse pour qu'ils soient accueillis à Marseille et Toulon.

Le Haut-Rhin est l'un des principaux "cluster" de l'épidémie, un foyer majeur de la maladie depuis qu'un grand rassemblement évangélique a eu lieu fin février à Mulhouse. 1.551 personnes sont hospitalisées dans la région du Grand Est et 105 personnes y sont décédées du coronavirus, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé.

Les armées continuent leur mobilisation pour les Français. L’armée de l’air et le service de santé des armées vont à nouveau évacuer des patients atteints de Covid-19 de l’hôpital de Mulhouse vers la région Aquitaine. L'A330 Phénix vient de décoller pour Mulhouse. pic.twitter.com/lvnU0Cf9xD — Florence Parly (@florence_parly) March 21, 2020

Un hôpital de campagne pour épauler Mulhouse

La marine doit elle aussi aider à transférer des malades, de Corse vers la Côte d'Azur. Le porte-hélicoptère amphibie Tonnerre se rendra à Ajaccio et procédera à l'évacuation sanitaire d'une dizaine de patients touchés par l'épidémie pour les emmener à Marseille.

À Mulhouse, un hôpital de campagne doit également aider à désengorger les services de réanimation. Il comptera 30 lits pour une centaine de membres soignants.