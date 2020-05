Coronavirus : sa facture d’électricité bondit alors que son restaurant est fermé

publié le 11/05/2020 à 16:20

Raphaël est restaurateur. Évidemment, son établissement est fermé depuis le début du confinement. Mais quelle ne fut pas sa surprise de constater un prélèvement, le 4 mai, d’une somme de 1.700 euros par son fournisseur d’électricité ! D’habitude, à la même période, il paie environ 1.200 euros d’électricité par mois. "Le plus que j’ai jamais payé, c’est en décembre, en période hivernale, avec une facture de 1.300 euros ", précise-t-il à Julien Courbet dans l’émission Ça peut vous arriver lundi 11 mai.



Là, il est totalement impossible que Raphaël ait consommé plus, puisque les seules machines qui fonctionnent pendant le confinement sont deux chambres froides, tout le reste est à l’arrêt. "J’ai appelé mon fournisseur d’électricité et il m’a renvoyé la balle, en me disant que c’est Enedis qui lui avait fourni le relevé de consommation". Enedis, de son côté refuse de venir au restaurant pour faire le relevé réel et renvoie la balle au fournisseur. Bref,

Raphaël craint d’être confronté au même problème pour sa facture de mai alors qu'il se trouve dans une situation très compliquée, sans aides de l'État et sans salaire depuis deux mois.

"Le premier alinéa de l’article L12191 du code de la consommation dispose que toute offre électricité ou de gaz permet au moins une fois par an une facturation en fonction de l’énergie consommée", explique Maître Noachovitch, avocate-experte de l'émission. "Par conséquent, il est indispensable de se rendre sur place afin d’effectuer un relevé du compteur et de communiquer la consommation réelle aux fournisseurs.



Et si le distributeur refuse de se déplacer ? Eh bien dans ce cas, il est possible de faire un relevé soi-même et de le photographier pour ensuite l’envoyer via un courrier recommandé avec accusé de réception avec les précédentes factures qui témoignent de votre relevé habituel. En effet, l’article 4 de l’article L621191 du code de la consommation signale aussi que le relevé du fournisseur doit aussi tenir compte de la consommation probable. Il faut donc réclamer le remboursement du trop-perçu". L'équipe de Julien Courbet a donc décidé de joindre EDF et Enedis pour régler le cas de Raphaël.