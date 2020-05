publié le 05/05/2020 à 12:57

Une situation kafkaïenne et très angoissante pour notre auditrice Coralie. Le 25 février dernier, elle demande à sa banque de clôturer son contrat d’assurance-vie ouvert depuis 2011 et de lui verser les 3.320 euros déposés. Aucun problème. Sur le coup, on lui explique que le traitement prendra une quinzaine de jours. Seulement, à la mi-mars, l’argent n’est toujours pas viré. Coralie tente bien de prendre des nouvelles en rappelant le service client. Mais, confinement oblige, elle a les pires difficultés du monde à obtenir des informations.

Malgré l’envoi d’un courrier recommandé le 14 avril, elle n’a toujours aucune nouvelle. Aujourd’hui, Coralie a plus que jamais besoin de cet argent. Son cabinet de réflexologie est fermé depuis le 17 mars et elle doit puiser dans ses économies pour s’en sortir. "C’est un peu compliqué pour moi aujourd’hui parce que les charges du cabinet continuent de courir et j’ai besoin de toucher à mon épargne", explique-t-elle à Julien Courbet.

"J’arrive à joindre le service client de ma banque, ils disent ne pas comprendre pourquoi l'argent n'est toujours pas viré mais ils n’ont qu’un avis consultatif et côté opérationnel je n’arrive à joindre personne !", précise-t-elle. "Il est évident que la banque n’a pas d’excuse, elle doit verser l’argent", lui répond l'avocate Maître Félonneau. "Il m'est arrivé la même chose, j’ai voulu clôturer un compte et les délais ont été doublés de 15 jours à 1 mois en raison de la crise actuelle, mais dans le cas de Coralie c’est bien trop long !". Maître Félonneau rappelle d'ailleurs que des intérêts sont prévus dans la loi au bout de deux mois de retard de versement.

Maman d'un enfant handicapé confiné

Autre moment fort de l’émission, l'appel d'une auditrice pour signaler la situation des enfants handicapés en centres spécialisés et dont la vie est évidemment bouleversée par le confinement. Coupés de leurs proches, ils ne sont pas toujours en capacité de comprendre la situation actuelle, ce qui nourrit beaucoup d’angoisses. Cette auditrice n’est même pas certaine d’avoir l’autorisation de se rendre auprès de sa fille Ophélie à partir du 11 mai. Julien Courbet lui a promis de suivre son cas, elle devrait rappeler dans l’émission lundi.

Et comme presque chaque jour, Alexandre Jardin fait le point dans l’émission sur sa très belle initiative "Masques solidaires", "un mouvement de solidarité inouï", se réjouit l'écrivain. même s'il a une nouvelle fois poussé un coup de gueule contre ceux qui profitent de son site pour tenter d’en vendre alors que l’opération doit justement permettre d’en fournir gratuitement aux plus démunis.