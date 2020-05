publié le 04/05/2020 à 12:36

Ce 1er mai dans l'émission Ça peut vous arriver, une arnaque de plus en plus courante en cette période de crise sanitaire. "Ce qui m’a incité à vous appeler, c’est que le site est encore en fonctionnement", explique Christophe. Ce pilote de ligne a voulu acheter deux thermomètres infra-rouges et un masque FFP2 sur internet. "Le site avait l’air sérieux, bien élaboré, avec les mentions 'numéro 1 du thermomètre en Europe', 'site sécurisé', 'satisfait ou remboursé' et 'livraison suivie', explique-t-il.



Christophe commande sans crainte et est débité de 160 euros le 13 mars. Mais plusieurs semaines après, n’étant toujours pas livré, il tente le numéro du service client, c’est un numéro temporaire qui a été désactivé. Il tente d’envoyer un message, ça ne fonctionne pas. Il se rend alors compte qu’il a été arnaqué, et il n’est pas le seul, il a lu des témoignages d’autres victimes.

"Nous tombons tous dans le panneau dans ces cas-là parce que ces types sont très forts", souligne l'avocate Maître Félonneau ! "Je rappelle que tous les gens qui veulent faire du commerce en France doivent être enregistrés auprès du tribunal de commerce et donc avoir un numéro de Siren, si vous ne le trouvez pas, méfiez-vous, vous pouvez avoir affaire à des escrocs", ajoute-t-elle.



Christophe donne des conseils pour se faire rembourser par sa banque en cas d’arnaque sur un site de vente en ligne et la journaliste de l’émission, Charlotte, fournit une liste non-exhaustive de sites auxquels il ne faut absolument pas faire confiance en ce moment pour acheter masques et thermomètres. Un travail d’équipe dans Ça peut vous arriver ce vendredi !

