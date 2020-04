publié le 27/04/2020 à 14:41

Elle ne savait plus quoi faire. Marine a accouché de son troisième enfant le 17 janvier 2020. A ce titre, elle devait toucher des indemnités pour son congé maternité jusqu’au 4 juin. Mais, sans prévenir, juste avant le début du confinement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a stoppé les versements, le 4 mars. Depuis, Marine n’a pas cessé de relancer l’organisme par mail ou par téléphone. Sans succès. Quand on daignait lui répondre (après parfois une heure d’attente), c’était pour lui dire que son dossier était "en cours de traitement".



Mais plus les semaines défilent, plus Marine se retrouve en difficulté. Avec son conjoint actuellement en chômage partiel, elle ne parvient plus à faire face aux dépenses du quotidien. Elle a même des difficultés pour payer le lait en poudre de son bébé. Comme elle est à découvert, tous ses prélèvements sont rejetés. La situation est telle qu’elle se retrouve aujourd’hui interdite bancaire. Sans le versement des 2.347 euros que lui doit la CPAM, elle ne sait pas comment elle sortira de cette galère.

Heureusement, l’équipe de l’émission Ça peut vous arriver s’est mobilisée. Après le passage de Marine dans l’émission vendredi 24 avril, nos négociateurs ont réussi à joindre à la fois la direction de la CPAM mais aussi celle de l’agence bancaire CIC de Marine. Résultat, lundi 27 avril, une auditrice rayonnante était au bout du fil : "Le problème de la CPAM a été réglé, ils m‘ont présenté leurs excuses, puis ma banque m’a contactée dans la foulée pour m’informer qu’ils allaient tout rétablir et me rembourser tous mes agios", a expliqué la maman de trois enfants.

Pendant l'émission, Julien Courbet a tenu également à faire le point sur l'opération masques solidaires avec Alexandre Jardin. L'écrivain s'est réjoui de l'impact de son appel passé dans l'émission : "La mobilisation des auditeurs de RTL a été hallucinante, nous avons eu plus de 15.000 messages après le passage dans votre émission". Pour participer à cette opération, rendez-vous sur le site Masquesolidaire.fr