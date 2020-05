Coronavirus et confinement : un garagiste refuse de lui rendre son véhicule

publié le 04/05/2020 à 13:09

Marc a l'habitude de louer son véhicule à des particuliers via une plateforme sur Internet. Tout se passe habituellement très bien mais, manque de chance, trois jours avant le début du confinement mi-mars, le locataire est tombé en panne à 150 km de chez notre auditeur.

L’assurance de la société de location a fait remorquer le véhicule dans un garage local. Seulement, cet établissement a fermé ses portes avec le confinement. Impossible pour Alexandre de le récupérer si loin de chez lui. Sa propre assurance a fini par prendre le relais en prenant contact avec le garagiste et en convenant d’une date de remorquage, le 20 avril. Seulement, le camion est arrivé avec deux heures de retard et le gérant du garage a pris la mouche.

Depuis, il réclame le règlement de 468 euros de frais de gardiennage pour libérer le véhicule ! Alexandre estime qu’il n’a pas à régler cette somme mais aimerait bien récupérer son véhicule. Il en a notamment besoin pour se rendre à l’hôpital de Lille où il opère en qualité de technicien de stérilisation. En attendant, il prend la voiture de ses parents et ce n’est pas facile tous les jours.

Finalement, grâce à l'équipe de l'émission et la bonne volonté du garagiste comme des assurances, tout a pu être réglé. Alexandre devrait pouvoir récupérer son véhicule sous 48 heures et le garage lui offre même les frais. "On applaudit le garage Nivaille à Coulogne (Pas-de-Calais)", se réjouit Julien Courbet. "Voilà une histoire emblématique de l’émission : dialogue, négociation et bon sens", souligne-t-il. "C'est un geste commercial notable et ce garage dans son bon droit n'y était pas obligé donc bravo !", conclut l'avocate experte de l'émission, Me Noachovitch.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr