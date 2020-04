publié le 30/04/2020 à 15:58

Le 7 avril dernier, vers 10h, Mohamed sort de son appartement pour aller chercher le courrier. Mais avant même de se rendre compte qu’il a oublié ses clés, il claque la porte. Erreur banale, mais en plein confinement, c’est la tuile. Mohamed n’a pas le choix : il lui faut trouver une société de dépannage sur Internet de toute urgence !

Heureusement, certaines entreprises restent ouvertes. L’une d’entre elle lui annonce même au téléphone un tarif très raisonnable : 53 euros. A la demande de Mohamed, le dépanneur se déplace, et pour ouvrir, l’homme ne s’embarrasse pas. Même si la porte n’est pas verrouillée, il perce la serrure. Puis, une fois à l’intérieur, il s’installe pour rédiger son devis. Et là, c’est la douche froide. Le dépanneur réclame en tout 2.737 euros, dont une majoration de 100 % pour l’ouverture de porte et pour la main d’œuvre en raison d'un "risque sanitaire" lié au coronavirus !

Mohamed se sent oppressé et craint le chien staff avec lequel s'est déplacé le dépanneur. Il signe à contrecœur le devis et paie. Depuis, il cherche par tous les moyens à se faire rembourser une partie de ce qu’il a versé. Mais, sa banque et son assurance refusent, à juste titre. Quant au professionnel, il n’y a rien à en tirer. Mohamed et sa femme se font même copieusement insulter et menacer quand ils l’appellent.

"Ça m’énerve vraiment parce que l’article 1.103 du code civil énonce que le contrat tient lieu de loi aux parties et on a également un arrêté du 24 janvier 2017 qui impose aux professionnels de dépannage à domicile d’établir un contrat écrit dès le 1er euro et avant toute prestation. Et il doit s’y tenir !", réagit l'avocate de l'émission, Me Noachovitch. "Bien sûr, Mohamed peut saisir la DGCCRF et il peut parallèlement déposer plainte au commissariat et faire une mise en demeure pour demander le remboursement", conseille l'avocate.

