Confinement : elle vit sans eau chaude, EDF et Enedis se renvoient la balle

publié le 28/04/2020 à 13:12

"Je n’en peux plus !". Depuis le 9 mars, Nathalie, routière de profession, vit sans eau chaude après avoir fait changer sa chaudière. EDF devait passer le 20 mars pour augmenter l’ampérage de son appareil mais à cause du confinement, le rendez-vous a été annulé. Depuis, elle a appelé EDF de nombreuses fois, a envoyé un mail… Mais, rien. On lui promet une intervention mais personne ne vient la dépanner. Et elle, quand elle rentre de ses chantiers, elle se lave à l’eau froide...

"Je ne comprends pas qu’EDF et Enedis se renvoient la balle", s'insurge Maître Félonneau, avocate de l'émission. "C’est EDF, le propriétaire des installations, qui doit analyser le nombre d’ampères dont vous avez besoin et il doit ensuite prendre contact avec Enedis qui doit venir physiquement effectuer le réglage". L’équipe de l’émission a contacté EDF et a bon espoir de régler le problème de Nathalie au cours de l'émission.

Julien Courbet a également fait un point sur l'opération "Masques solidaires" lancée par Alexandre Jardin. L'écrivain a lancé vendredi dernier dans "Le Club des Confinés" un appel à toutes les marques qui ont du stock et des invendus, mais aussi aux particuliers dont les placards débordent de textile. Objectif : les transmettre aux couturiers et aux couturières pour fabriquer des masques en tissus.



Sonia, auditrice de RTL, a raconté être allée sur le site "Masques solidaires" : "Je confectionne des masques, je me suis inscrite sur la plateforme et c’est un véritable succès, je suis envahie de demandes ! J’ai mis en place une logistique, j’ai même mis mon mari à contribution pour les livraisons. Je vis une aventure extraordinaire et je suis heureuse d'aider les gens", témoigne-t-elle dans l'émission.