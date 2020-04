Coronavirus : Alexandre Jardin pousse un coup de gueule sur "Masque solidaire"

publié le 30/04/2020 à 14:55

Tous les jours depuis plus d’une semaine, Julien Courbet fait le point sur l’opération "Masque solidaire", une belle initiative lancée par Alexandre Jardin pour produire en masse des masques gratuits qui seront indispensables pour la période de déconfinement dès le 11 mai.



Le principe est de pouvoir aller dans les nombreuses grandes surfaces partenaires de l’opération et de pouvoir accéder gratuitement à des masques. "Attention, ces masques seront à côté de masques payants vendus dans ces mêmes grandes surfaces, mais la vérité, c’est tout le monde ne pourra pas les acheter", rappelle Alexandre Jardin jeudi 30 avril.

"Évidemment, il y a des gens qui se demandent comment ils vont manger, on se doute bien qu’ils n’ont pas forcément les les moyens de se payer un masque", ajoute Julien Courbet. "Rappelons, Alexandre, que si comme vous et moi on a les moyens de se payer un masque, il faut évidement avoir l’honneur et la décence de prendre le payant et non le gratuit destiné à quelqu'un qui n’a pas les moyens de se le payer".



"Il faut que ces masques restent gratuit"

Une initiative totalement solidaire qui suscite malheureusement des convoitises et des pratiques dénoncées par Alexandre Jardin dans l’émission. "Je crois que vous voulez pousser un coup de gueule", lance Julien Courbet en direction d'Alexandre Jardin. "Oui,c’est insupportable, il y a des gens sur "Masque solidaire" qui viennent faire du commerce, qui utilisent notre site pour essayer de vendre, alors qu’il faut que ces masques restent gratuits car une partie de la population a un vrai problème de pouvoir d’achat. C’est inadmissible. J’ai reçu des messages de gens inscrits sur le site me disant : "Ah on a été contactés, on nous propose des masques à 4 euros ou à 7 euros". C’est honteux !", s'énerve l'écrivain.

Vous avez du tissu qui ne sert plus ? Vous savez coudre ? Vous travaillez dans une grande surface ? Vous pouvez participer à l’opération "Masque solidaire", lancée par Alexandre Jardin et soutenue par une foule de partenaires. Écologique, solidaire et pragmatique, l’initiative tient à cœur aussi à Julien Courbet et son équipe de CPVA. Tous les jours, on fait un point dans l’émission de 09h30 à 11h30.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr