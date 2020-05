publié le 12/05/2020 à 13:39

Ce mardi 12 mai, l’équipe de l’émission Ça peut vous arriver vient en aide à Barbara, qui tient une boutique de prêt-à-porter à Vanves (Hauts-de-Seine) depuis 7 ans. Comme son commerce a dû fermer pendant le confinement, elle n’a eu aucune rentrée d’argent. Résultat des courses, sa situation financière s’est particulièrement dégradée. A tel point qu’aujourd’hui, sa carte bancaire ne passe plus. Les règlements de ses dernières factures et de son loyer ont même été refusés.

Le 14 avril, son expert-comptable a envoyé un mail à sa banque pour réclamer un prêt garanti par l’État. Mais, à ce jour, elle n’a toujours aucune nouvelle. Malgré une relance écrite le 3 mai, son agence la laisse dans l’embarras de plus complet. Sans l’aide de quelques amis qui lui ont prêté de l’argent pour l'équiper en matériel de protection, elle n'aurait même pas pu rouvrir le 11 mai. Et si rien ne bouge très rapidement du côté de sa banque, elle devra de nouveau fermer boutique. Et cette fois, définitivement…

"J’ai le sentiment de demander la charité, je me dis ce n’est pas possible, je veux simplement une réponse pour peut-être aller voir une autre banque", explique Barbara à Julien Courbet. "J’ai envoyé des mails, des messages, les réponses c’est du style ‘le siège est débordé’, ‘c’est une situation inédite’… Mais ça fait quand même 1 mois !", précise notre auditrice.

"La banque devrait jouer le jeu mais c’est vrai qu’il faut impérativement son pré-accord pour qu’ensuite les fonds soient débloqués par la Banque Publique d’Investissement (BPI)", explique Maître Félonneau. "L'examen de la banque doit être rapide et là, Barbara m’a envoyé tout son dossier, le plan de trésorerie pour six mois, elle a fait beaucoup d’efforts parce que là où elle est, en région parisienne, elle a déjà subi de plein fouet tout ce qui était grèves, 'gilets jaunes'… Elle a même pris une activité supplémentaire de réception de colis, donc elle est dans les clous, elle demande une réponse, elle ne peut pas rester dans l’expectative", insiste l'avocate-experte. L’équipe de l'émission va donc contacter la Banque Populaire.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr