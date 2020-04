publié le 22/04/2020 à 09:25

Ce mercredi matin, Nicolas Dufourcq, président de la Banque publique d'investissement était l'invité de RTL. Au chevet des entreprises fragilisées par la crise économique en lien avec le coronavirus, la BPI a pour principale mission de sauver les entreprises de la faillite. "Hier soir (mardi), 251.000 entreprises avaient bénéficié du prêt garanti par l'État. Dans cette affaire, le rôle de la BPI est bien sûr de faire des prêts directs, mais c'est surtout de procéder à la garantie des grandes banques françaises.", explique Nicolas Dufourcq.

"Les banques font un travail incroyable en ce moment. Vous avez un peu près 15.000 agences bancaires qui commercialisent ce prêt garanti par l'État", ajoute-t-il. Le montant moyen des prêts accordés est de "140.000 euros", poursuit le président de la BPI. "On n'est pas loin des 40 milliards d'euros de prêts accordés et en demandes de prêts auprès des entreprises, on était ce week-end aux alentours de 60 milliards d'euros", détaille-il.

Concernant les demandes qui ont été refusées, "la fédération bancaire française, publie une statistique qui mesure à peu près 3% de refus", explique Nicolas Dufourcq. "Souvent ce sont des entreprises qui sont déjà bien fragilisées et qu'une dette abîmerait, soit déjà bien endettées, soit des entreprises qui sont en procédure collective. Il y a également des refus sur des entreprises dont les banques considère qu'elles n'ont pas besoin du PGE, parce qu'elles sont déjà assez fournies en trésorerie", ajoute le patron de la BPI.