publié le 06/05/2020

Afin de confectionner des masques en tissu, l'écrivain Alexandre Jardin lançait le vendredi 24 avril dernier, dans Le Club des Confinés, un appel à toutes les marques, mais aussi aux particuliers, aux couturiers et aux couturières et à toutes les caissières et caissiers de supermarchés.

Ce mercredi 6 mai, toujours dans le Club de Confinés, Alexandre Jardin assure que l’opération “marche du feu de dieu”. L’écrivain raconte même que devant l’affluence créée par cet appel dans un supermarché de Bordeaux, Fabienne, une hôtesse de caisse, a décidé d’emmener sa machine à coudre pour montrer à tous les clients comment confectionner des masques.

Pour aider, il suffit de se connecter sur le site de l'opération "Masques solidaires" et de suivre les instructions. La plateforme met en relation ceux qui ont du tissu qui ne sert plus avec ceux qui cousent et enfin ceux qui peuvent les distribuer aux caisses des grandes surfaces.



