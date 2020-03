et Paul Turban

La France est confinée depuis maintenant deux jours et demi et de nombreux internautes et auditeurs de RTL s'interrogent sur les scènes de cohue dans les magasins. De nombreuses images de rayons vides circulent sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas de restrictions envisagées" dans les magasins, a répondu le secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Laurent Nuñez a tenu à rappeler qu'il n'y a "pas de pénurie" en France de denrées alimentaires. Il a donc appelé les Français au "civisme". Les ruptures de stocks temporaires sont en effet causées par les mouvements de foule qui font d'importantes réserves de certains produits.

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur a toutefois évoqué des fermetures de magasins temporaires, pour quelques heures, mais seulement pour des "réorganisations temporaires" des rayons.

